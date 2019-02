© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Arrivano novità in merito alla panchina dell'Hellas Verona. Secondo quanto riportato da SkySport il club scaligero in queste ore deciderà se concedere una ulteriore prova per Fabio Grosso, la prossima gara di campionato contro lo Spezia, oppure provvedere all'esonero già dopo il pareggio di ieri contro il Crotone. In ogni caso, qualora si decidesse di sostituire la guida della prima squadra, è già pronto Serse Cosmi che ha dato l'ok al suo sbarco al Bentegodi.