Hellas-Cremonese, le formazioni ufficiali: Cissé parte dal primo minuto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nell'Hellas Verona il tecnico Fabio Grosso lascia in panchina contemporaneamente Pazzini e Di Carmine schierando al centro dell'attacco Cissé supportato da Tupta e Ragusa. In difesa spazio ancora a Caracciolo-Marrone come coppia centrale, con Empereur terzino sinistro. Nella Cremonese Brighenti punta centrale con Castrovilli e Perrulli esterno d'attacco, mentre in mezzo al campo Emmers affianca Arini e Greco. Queste le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Caracciolo, Marrone, Empereur; Calvano, Colombatto, Zaccagni; Tupta, Cissé, Ragusa. A disposizione: Ferrari, Tozzo, Henderson, Matos, Gustafson, Di Carmine, Pazzini, Balkovec, Lee, Laribi, Dawidowicz, Almici. Allenatore: Grosso.

Cremonese (4-3-3): Radunovic; Mogos, Claiton, Terranova, Migliore; Arini, Greco, Emmers; Perrulli, Brighenti, Castrovilli. A disposizione: Ravaglia, Volpe, Kresic, Piccolo, Croce, Marconi, Castagnetti, Strefezza, Del Fabro, Carretta, Renzetti, Boultam. Allenatore: Mandorlini.