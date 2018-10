Hellas, Crescenzi: "La sconfitta deve spingerci a dare di più"

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Crescenzi, difensore dell'Hellas Verona, ha parlato dopo la sconfitta contro il Lecce nell'anticipo di Serie B: “Abbiamo fatto una buona partita, ma non siamo riusciti a concretizzare quanto creato e abbiamo preso due gol che dobbiamo rivedere e studiare in settimana. C'è stato anche qualche errore evidente dell'arbitro, ma sicuramente potevamo fare meglio. Questi zero punti devono spingerci a fare meglio già dalla prossima. - continua Crescenzi come riporta Hellasnews.it - Il turnover di grosso? Abbiamo una rosa molto ampia e valida, chi gioca può sempre fare bene e non far rimpiangere gli assenti”.