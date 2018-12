© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per stessa ammissione del presidente dell'Hellas Maurizio Setti, Andrea Danzi è il volto nuovo della formazione scaligera. Il giovane centrocampista si è raccontato quest'oggi a La Gazzetta dello Sport: "Il primo gol tra i pro? Ci ho messo un paio di secondi a capire che era successo davvero - spiega -. Il mio tifo per l'Hellas? Il mio idolo era Vincenzo Italiano, e dopo andavo matto per Berrettoni e Rantier. Non dimentico una partita vista al Bentegodi, con la Ternana: 2-0 per noi, con Rafael che esce dall’area con il pallone e lancia Farias in gol. La sfida a distanza con Tonali del Brescia? Abbiamo caratteristiche differenti. Ho incrociato Tonali nelle nazionali giovanili. Ci unisce la voglia di vincere. La stagione dell'Hellas? Veniamo da un periodo di alti e bassi, le vittorie con Benevento e Pescara sono state molto preziose, ma non dobbiamo fermarci. Già a Livorno sarà durissima. Succede di attraversare delle fasi difficili: ci siamo risollevati. Ora continuiamo senza guardarci più indietro".