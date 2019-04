Hellas, Dawidowicz: "Vogliamo la A diretta. E lotteremo fino alla fine"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervistato nell’edizione di Verona de La Gazzetta dello Sport il difensore centrale dell’Hellas Pawel Dawidowicz ha parlato della sfida contro il Palermo, club che lo ha portato in Italia nella passata stagione: “Ho un buonissimo ricordo di Palermo, lì ho vissuto la mia prima esperienza professionale in questo paese, ho apprezzato il modo di intendere il calcio che c’è in Italia. Ho conservato tanti amici, però adesso sono al Verona e conta soltanto vincere, prendere punti, recuperare in classifica. C’è un mini-campionato che ci aspetta. Tutto è in discussione. Il nostro obiettivo è piazzarci ai primi due posti, e lotteremo fino alla fine per raggiungerlo. Per quanto riguarda i play off, con il Palermo ho constatato come un grosso ruolo sia giocato dalla fortuna. Si dice che siano una roulette, ed è vero. Un insieme di situazioni, non tutte ponderabili, ti porta a poterli vincere oppure no. - continua il polacco parlando del riscatto del suo cartellino da parte dei veneti - Sono ancora più determinato ad arrivare dove vogliamo e possiamo, ma nel quotidiano per me non è cambiato nulla. Fin da quando sono arrivato all’Hellas ho seguito gli stessi principi, giocare bene ed avere costanza”.

