Hellas, Di Carmine e la finale: "Con lo spirito giusto difficile batterci"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il gol decisivo di Pescara per Samuel Di Carmine, attaccante dell'Hellas Verona, arriva il momento di misurarsi con la finale dei playoff contro il Cittadella. L'attaccante fiorentino, a poche ore dal match del 'Tombolato', ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport: "A Cittadella ho vissuto due anni difficili - spiega il bomber scaligero ex della sfida di questa sera -. Facevo più guerre che gol, Foscarini se ne aspettava 20 ma si lottava più che giocare. Il 3-0 incassato dal Cittadella? E' servito molto. Avevamo toccato il fondo e abbiamo capito che bisogna essere umili. Con lo spirito giusto è difficile batterci. Sfidare la mia Fiorentina in Serie A? Sarebbe fantastico L'ho affrontata col Cittadella in Coppa Italia e ho segnato".