Hellas, Di Carmine scalpita. Col Venezia può partire dal 1°

Arrivato come grande colpo estivo Samuel Di Carmine finora ha trovato poco spazio con la maglia dell'Hellas Verona, complice anche qualche acciacco fisico, ma ora è pronto a dare il suo contributo alla causa provando magari a convincere il tecnico Fabio Grosso a farlo coesistere con l'altro centravanti Pazzini. Finora l'allenatore non ha voluto smarcarsi dal suo 4-3-3 che prevede l'utilizzo di uno solo dei due bomber nonostante la possibilità di virare in un 4-3-1-2 con Laribi trequartista. Contro il Venezia però, riporta Tggialloblù.it, potrebbe essere arrivato il momento dell'ex bomber del Perugia – capocannoniere con 22 reti nella passata stagione – con una maglia da titolare che appare certa nel tridente che prevede Laribi e Ragusa sugli esterni. Dopo due sconfitte in campionato e una piazza già in ebollizione servono anche i gol di Di Carmine per uscire dal momento negativo e riprendere il cammino verso le zone nobili della classifica.