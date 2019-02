Hellas, Di Carmine: "Vogliamo tutti la A, ma la concorrenza non manca"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il centravanti dell’Hellas Verona Samuel Di Carmine intervistato dal magazine della Lega B ha parlato della situazione in casa veneta: “Penso che tutti noi vogliamo la promozione e siamo venuti qui a Verona per questo, non sarà facile, ma ci proveremo fino alla fine. La pressione non manca, ma è anche uno stimolo perché mi piace provare queste sensazioni quando gioco a calcio. Pazzini è un compagno di reparto davvero forte ed è stimolante essere in concorrenza con lui, i miei primi sei mesi sono stati complicati sopratutto per gli infortuni che mi hanno condizionato la preparazione. - continua Di Carmine – Il mio obiettivo resta comunque immutato ed è cercare di segnare sempre. Avversarie per la A? Palermo, Pescara, Lecce, Benevento, Brescia, non mancano le concorrenti. Poi il mercato ha cambiato il volto a molte squadre e quindi saranno tutte sfide difficili da qui alla fine”.