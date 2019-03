© foto di Federico Gaetano

Intervista a La Gazzetta dello Sport per Antonio Di Gaudio, attaccante dell'Hellas Verona. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Il gol vittoria col Venezia? Tre punti fondamentali dopo Lecce: una sconfitta che ci aveva tagliato le gambe. Non era facile ripartire subito. Cosa manca a questo Verona? Dieci partite, una per volta: serve continuità. Non bisogna sbagliare le partite che contano e sapere che, male che vada, bisognerà fare i playoff nella posizione migliore. Palermo rivale per la promozione? A parte il Brescia, che è forte e ha un Donnarumma in stato di grazia, con le altre ce la giochiamo. Non cerco rivincite, a me basta vincere. E occhio al Lecce, ha entusiasmo"