Hellas-Foggia, i convocati di Grassadonia: assente Chiretti

© foto di Federico Gaetano

Sono 23 i giocatori convocati di Gianluca Grassadonia per la gara di domani contro l’Hellas Verona. Anche lo "squalificato" Tonucci e gli "indisponibili" Camporese e Zambelli, saranno al fianco della squadra in vista dell'importantissimo match al Bentegodi. Assente invece Chiaretti per un forte attacco influenzale. Questo l’elenco completo:

Portieri: Di Stasio, Leali, Noppert

Difensori: Billong, Ranieri, Loiacono, Martinelli, Ngawa, Boldor, Sonnini

Centrocampisti: Agnelli, Greco, Arena, Deli, Kragl, Gerbo, Busellato, Di Masi

Attaccanti: Iemmello, Cicerelli, Galano, Mazzeo, Matarese