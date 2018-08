Hellas, Fossati resta. No all'Hajduk Spalato e alle altre offerte dalla B

© foto di Cesare Purini/Insidefoto/Image Sport

Marco Fossati ha deciso di restare all'Hellas. Il Corriere di Verona scrive del centrocampista classe '92, che non ha preso in considerazione le richieste arrivate negli ultimi giorni di mercato. L’Hajduk Spalato s'era fatto avanti con buoni argomenti, ma il ragazzo non ha accettato la soluzione estera. Lo Spezia era un’idea spentasi presto, così come le trattative con Livorno e Brescia.