Hellas, Franco Zuculini vuole restare. Parola del fratello Bruno

Il centrocampista del River Plate, ed ex Hellas, Bruno Zuculini dall'Argentina ha parlato del futuro del fratello Franco Zuculini aprendo a una sua permanenza in gialloblù nonostante la retrocessione: “La gente di Verona e il presidente amano molto Franco. - ha spiegato Bruno a La Oral Sportiva - E nonostante la squadra sia retrocessa in Serie B l'idea di mio fratello è quella di restare”.