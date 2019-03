© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Report medico per l'Hellas Verona dopo la vittoria nel derby contro il Venezia. Nella seduta mattutina la squadra si è divisa in due gruppi: lavoro di scarico sul campo e in palestra per chi è sceso in campo; mentre gli altri hanno svolto circuiti tecnici e lavoro atletico. Gianni Munari è tornato ad allenarsi a Peschiera dopo l'intervento al menisco mediale. Il centrocampista, da oggi, proseguirà il programma di recupero presso il centro sportivo gialloblù. Assente Pawel Dawidowicz a causa di una gastroenterite. Domani proseguiranno le sedute in vista della gara di venerdì con il Perugia.

Luigi Vitale, è stato sottoposto a esami diagnostici che hanno evidenziato un risentimento al polpaccio destro.