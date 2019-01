© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Hellas Fabio Grosso ha così analizzato il pari casalingo contro il Cosenza: "E' stata una partita molto complicata. Ci siamo trovati meritatamente in doppio vantaggio ma con un inspiegabile blackout abbiamo buttato al vento una vittoria certa negli ultimi dieci minuti. È un grosso peccato aver pareggiato una partita così, visto come si era messa a nostro favore. Non posso rimproverare nulla alla mia squadra anche se tuttavia dobbiamo migliorare in determinate situazioni. Cercheremo di lavorare ancora meglio. Rimango convinto delle qualità della mia squadra. Certo dobbiamo imparare a non concedere amnesie come quelle di questa sera. Questa sera volevamo vincere ma probabilmente la voglia e la determinazione non sono state sufficienti. Peccato perché i tre punti questa sera sarebbero stati molto importanti".