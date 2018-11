Hellas, Grosso: "Buon pareggio, dobbiamo cercare di migliorare"

© foto di www.imagephotoagency.it

Queste le dichiarazioni di Fabio Grosso, tecnico dell'Hellas Verona, riportate da TuttoHellas dopo il pareggio con il Palermo. "Buon pareggio con un avversario di valore in un periodo per noi particolare. Lo stadio vuoto non è stato sicuramente di grande aiuto ma io ho pensato esclusivamente all'incontro. In questo momento abbiamo smarrito un pò di fiducia ma rimango convinto delle potenzialità dei miei giocatori. Quando sono arrivato a Verona nessuno mi aveva chiesto di vincere il campionato dopo tre mesi. Siamo insieme da tre mesi, abbiamo sbagliato delle partite ma dobbiamo cercare di essere maggiormente realisti. Rispetto il parete di tutti, noi dobbiamo cercare di migliorare".