Hellas, Grosso: "Dobbiamo diventare padroni del nostro destino"

Il tecnico dell’Hellas Verona Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Cremonese facendo il punto della situazione a poche giornate dalla fine del campionato: “Durante questa stagione abbiamo affrontato tante difficoltà, ma il gruppo le ha sempre affrontate a testa alta e petto in fuori, cadendo e rialzandosi. La squadra conosce qual è l’obiettivo e vuole raggiungerlo. Mancano 8 partite e in ognuna di queste vogliamo fare il massimo, dando tutto quello che abbiamo. In questo momento non siamo padroni del nostro destino, c’è più di un’avversaria che se dovesse vincerle tutte rimarrebbe davanti, ma dobbiamo cercare di ribaltare le cose. - continua Grosso come si legge sul sito dei veronesi – A Cremona dovremmo tenere alta l’attenzione, fare una grande prestazione perché solo così potremmo tornare a casa con dei punti. Sappiamo che sarà complicato perché affrontiamo una squadra d’esperienza, ma dobbiamo superare ogni difficoltà con una grande prova. La pausa è servita per recuperare qualche infortunato oltre che per accumulare allenamenti e benzina in vista del finale di stagione. Matos e Crescenzi? Ryder non ha ancora fatto allenamenti con noi quindi è improbabile possa rientrare a breve, ma spero di averlo a disposizione il prima possibile. Su Crescenzi la situazione è chiara, ha avuto un infortunio alla caviglia e non riesce a guarire a causa di un ematoma che fatica a rientrare. Tifosi? C'era molta delusione dopo l'ultima partita, ma mi è piaciuto il coinvolgimento del nostro pubblico perché si fa sempre sentire. Il nostro obiettivo è quello di renderlo orgoglioso di quello che sta facendo questo gruppo”.