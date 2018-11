Hellas, Grosso: “Dobbiamo fare meglio, sono sempre in discussione “

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Fabio Grosso, tecnico dell’Hellas Verona, riportate da TgGialloblu dopo il pareggio contro la Cremonese. "Chiaro che vogliamo avere più punti, sappiamo che dobbiamo migliorare. Gli episodi non ci stanno dando una mano. La mia panchina è in bilico? Cerco di dare sempre il 100%, il mio lavoro è sempre in discussione. Gli episodi non stanno venendo dalla nostra parte, dobbiamo continuare a lavorare. Le scelte iniziali? Matos non stava molto bene, ho scelto i giocatori che ritenevo pronti. Se analizziamo con onestà le gare passate gli avversari non hanno fatto molto più di noi per conquistare la vittoria. Sono fiducioso delle qualità di questo gruppo. Tiriamo poco in porta? Potevamo fare meglio nelle ultime gare però a Salerno abbiamo tirato 20 volte in porta. Modulo da cambiare? Non siamo focalizzati sul modulo, è il modo di giocare che al momento non ci sta dando soddisfazione. Anche perchè gli episodi non girano dalla nostra parte".