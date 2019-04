© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Grosso, tecnico dell'Hellas Verona, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Brescia (2-2 il risultato finale). Ecco le sue dichiarazioni riportate da Tuttohellasverona.it: "Questa sera ci è mancato il risultato. I ragazzi hanno disputato una grande partita. Abbiamo messo in difficoltà la capolista mettendo in campo ritmo e qualità. Nel corso del campionato abbiamo perso punti, anche quando li meritavamo. Voglio sottolineare la nostra prova che dimostra che siamo in grado di raggiungere certi livelli di prestazione. L'auspicio è di saperle ripetere anche nelle prossime partite. L'applauso all'uscita dal campo è il giusto premio ad una squadra che ha dato veramente tutto".