Hellas, Grosso: "In emergenza per Perugia, ma non cerchiamo alibi"

Il tecnico dell’Hellas Verona Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa in vista della gara di domani contro il Perugia: “Siamo in difficoltà numerica per la trasferta di Perugia, ma chi scenderà in campo al Curi darà sicuramente il massimo. Non cerchiamo alibi. Scelgo sempre in base a chi mi dà più certezze, è normale alternare i giocatori e di sicuro ci saranno delle novità di formazione. Di Carmine deve aver voglia di far andare avanti il Verona, che è poi l’obiettivo di tutti noi. Sarà una gara importante come lo sono le altre, non certo determinante. Il Perugia ha gioco, entusiasmo e qualità e dovremo fare una grande partita per tenergli testa. - continua Grosso come riporta Hellaslive.it -Laribi ha avuto qualche difficoltà finora, ma ha le qualità per essere più incisivo. Bianchetti è tornato rinforzato da questo infortunio, nel fisico e nella testa, ha voglia di emergere e riprendersi quello che ha rischiato di perdere. Henderson? Liam domani sarà della gara, un giocatore che ha grandi qualità e che può migliorare ancora molto”.