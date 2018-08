Hellas, Grosso: "La squadra ha dato quello che aveva, avanti fiduciosi"

Queste le dichiarazioni di Fabio Grosso, tecnico dell'Hellas Verona, riportate da Hellas1903.com dopo il pareggio nel derby con il Padova. "Non è facile fare una partita contro un avversario che la fa sui tuoi errori. Nel primo tempo abbiamo fatto il gioco ma siamo stati poco coraggiosi. Una volta in vantaggio ci siamo disuniti e abbiamo lasciato il gioco agli avversari. Nel secondo tempo non siamo partiti bene, ma dopo abbiamo creato le occasioni per portarla a casa. La squadra ha dato tutto quello che aveva. Non è il risultato che volevamo, ma andiamo avanti con fiducia".