Hellas, Grosso: "Livorno tosto, ma dobbiamo cercare di accelerare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Hellas Verona Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Livorno di domani: “Affrontiamo un avversario complicato, ma sarà determinante ciò che proporremo noi. Il Livorno contro il Palermo ha attaccato alto e ha avuto occasioni per vincere quindi dobbiamo avere rispetto nei loro confronti. L’obiettivo è accelerare e mettere in campo le caratteristiche che ci hanno permesso di fare risultato. Leggo spesso quello che dicono gli addetti ai lavori, credo serva tempo per conoscere i calciatori, gli schemi e le partite. Credo che la differenza la faccia il modo con cui si affrontano le partite più che le doti tecniche. Danzi e Zaccagni? Sono stati bravi, ma non amo dispensare elogi. Dobbiamo guardare a ciò che vogliamo fare e non al passato anche se sono contento di come la squadra si sta allenando e ci sono tanti giocatori che scalpitano e si allenano al massimo. - continua Grosso come riporta Hellasnews.it - Diamanti? È un giocatore determinante per la squadra, conosciamo tutti la sua storia e le sue caratteristiche. Che ci sia o non ci sia sarà una partita difficile. Mi interessa però che la mia squadra sia pronta a fare una partita importante”.