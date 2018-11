© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Grosso, tecnico dell'Hellas Verona, ha parlato ieri in conferenza stampa. Queste le parole del tecnico, in vista della gara di questa sera contro il Palermo: "I tifosi? Una situazione complessa, ma è determinante che la squadra faccia il possibile per riavvicinare la gente allo stadio e, per farlo, possiamo solo fare risultati. So benissimo che questo sport ti mette di fronte a tante soddisfazioni ma anche tante difficoltà, bisogna affrontarle con ottimismo e coraggio. Con Setti? Con il Presidente ho parlato, mi ha detto il suo pensiero. Io rimango determinato e coraggioso nel mio lavoro per cercare prestazioni superiori rispetto alle ultime gare e so che questa squadra ha qualità. Purtroppo non stiamo facendo quello che volevamo fare, ma non voglio cercare alibi perché a me piace lavorare e ora dobbiamo cercare di fare una prestazione che riavvicini la gente. Un Verona non ancora squadra? Siamo un gruppo con tanta qualità e l'ho sempre detto. La squadra ha un'unione d'intenti, anche se in questi momenti vedendo le reazioni non stiamo facendo bene, ma dentro di noi dovremo trovare le forze per fare una partita coraggiosa contro una squadra con valori importanti in questo campionato", le parole di mister Grosso.