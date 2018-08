Hellas, Grosso: "Partita tosta contro una squadra aggressiva"

Il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa in vista della trasferta di Cosenza: “Ci attende una squadra aggressiva, concentrata, che terrà alta l'attenzione su tutte le situazioni. La partita sarà tosta e noi dobbiamo cercare di esprimere le nostre qualità pareggiando l'aggressività dei nostri avversari. Servirà inoltre l'equilibrio giusto per vivere allo stesso modo i momento difficili e quelli positivi. Sicuramente ci vengono riconosciute tante qualità, ma ripeto che non bastano gli interpreti bravi per essere protagonisti di un campionato difficile in cui le sorprese non mancano. - continua Grosso come riporta il sito del club - Vedo grande partecipazione da parte di tutti. Siamo un gruppo numeroso, ma questo è un campionato logorante e già da domani sarà importante chi giocherà dall'inizio e chi subentrerà”..