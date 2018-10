Hellas, Grosso: "Pazzini-Di Carmine assieme? Ora no, in futuro vedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Hellas Verona Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Perugia fissando l'obiettivo: “Dobbiamo continuare a lavorare per fare sempre meglio, ma se continuiamo su questa strada i risultati arriveranno perché stiamo facendo delle buone prestazioni. Raccogliamo meno di quel che seminiamo però e in avanti abbiamo qualche difficoltà a segnare come è evidente dai dati, ma il tempo ci darà ragione. - continua Grosso – Al momento escluso che si possa giocare con Pazzini e Di Carmine contemporaneamente, nel tempo probabilmente sì, ma non ora. Caos Serie B? Noi siamo concentrati solo sul campo, ma non capiamo il futuro di questo campionato e c'è il rischio di perdere energie inutilmente”.