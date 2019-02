© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell’Hellas Verona Fabio Grosso ha parlato alla vigilia della sfida contro la Salernitana: “Veniamo da una bella partita a La Spezia dove abbiamo ottenuto un risultato importante, ma ora non dobbiamo fermarci. Contro la Salernitana sarà una partita importante, ma non determinante contro una squadra esperta, matura e fisica, che può mettere in difficoltà tutte le avversarie. Ma noi abbiamo le qualità per fare una prestazione importante e siamo consapevoli che il margine di errore è sempre meno. - conclude Grosso come riporta Hellasnews.it - Di Gaudio sarà convocato e per sette undicesimo ho già scelto la squadra, gli altri li deciderò dopo la rifinitura. Non credo però che inizieremo con due punte”.