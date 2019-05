© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas Verona potrebbe a breve cambiare allenatore, in vista del finale di stagione in Serie B. La formazione scaligera non riesce a vincere dallo scorso 8 marzo e nelle ultime sette gare di cadetteria ha conquistato appena quattro punti. Per questo la sconfitta interna odierna contro il Livorno può rivelarsi fatale per Fabio Grosso, al suo posto può arrivare Zdenek Zeman oppure Alfredo Aglietti. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.