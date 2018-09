Hellas, Grosso: "Vittoria meritata. Assenze? Tupta ha giocato bene"

Queste le dichiarazioni di Fabio Grosso, tecnico dell'Hellas Verona, riportate da TuttoHellas dopo la vittoria conquistata sul campo del Crotone. "Vittoria meritata in un campo difficile, ma dobbiamo ancora migliorare molto visto che alla fine abbiamo rallentato. Sono in attesa dei rientri di Pazzini e Di Carmine, ma Tupta ha giocato molto bene. Adesso dobbiamo recuperare per la partita con lo Spezia, per dare un'altra gioia ai nostri eccezionali tifosi."