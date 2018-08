Hellas, Grosso: "Vogliamo nostra identità, Padova ha entusiasmo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della gara d'esordio in Serie B contro il Padova, Fabio Grosso ha presentato in conferenza l'impegno che attende il suo Verona. "Finalmente si comincia, non vediamo l’ora. Conosciamo le insidie di questo campionato è ogni partita sarà difficile. C’è bisogno di partire con il piede giusto per ricreare l’entusiasmo che tutti noi vogliamo. Desideriamo creare una nostra identità, per portare avanti un’idea comune. Padova? Avranno entusiasmo, hanno vinto il campionato e vengono da una grande cavalcata. Vorranno metterci in difficoltà", le parole dell'ex mister del Bari.