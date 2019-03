© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da quattro mesi a questa parte c’è grande mistero attorno alle condizioni fisiche del difensore dell’Hellas Verona Alessandro Crescenzi. A inizio dicembre il calciatore si era infortunato al piede, un problema che in un primo momento sembrava essere di poco conto, ma che finora gli ha impedito di scendere in campo e dare il suo contributo alla causa. Quattro mesi di stop per una botta al malleolo “che gli dà tanto dolore e non gli permette di recuperare come pensavamo”, come rivelò a fine gennaio il tecnico Fabio Grosso.

In questi mesi il terzino ha continuato con terapie e allenamenti differenziati senza però riuscire mai a superare il fastidioso dolore al piede a cui si è aggiunta, quando si intravedeva la luce in fondo al tunnel, da una ricaduta sulla caviglia sinistra infortunata in passato. Un mistero che si infittisce, come sottolinea Tggialloblù.it, dal fatto che la società finora non ha emesso nessun bollettino medico e non vi sia alcuna operazione all’orizzonte per provare a risolvere definitivamente un problema che Crescenzi si sta trascinando da ormai quattro mesi.