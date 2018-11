Hellas, il portiere Tozzo dovrà operarsi alla spalla

Fonte: Hellasverona.it

'Hellas Verona FC comunica che il calciatore Andrea Tozzo, in seguito al trauma alla spalla destra, è stato prima sottoposto ad accertamenti diagnostici, che hanno evidenziato una lussazione anteriore scapolo-omerale, e successivamente a una valutazione ortopedica specialistica. In seguito a questa serie di controlli si è deciso, in accordo con l'UC Sampdoria, di intervenire chirurgicamente. L’operazione sarà effettuata nei prossimi giorni.