Hellas, il punto sul mercato: un rinforzo per reparto. 3 in uscita

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo aver ceduto Marco Fossati e Enrico Bearzotti al Monza, l’Hellas Verona si appresta a sfoltire ulteriormente la rosa. A centrocampo anche Simone Calvano è in uscita: su di lui il solito Monza e ben tre club di Serie B come Livorno, Padova e Foggia. In difesa hanno le valigie in mano sia il terzino Eguelfi, che tornerà all’Atalanta per fine prestito, sia il centrale Niccolò Cherubin, da tempo fuori lista, per il quale è in corso un derby fra Cittadella e Padova. Il direttore sportivo Tony D’Amico lavora però anche in entrata per dare al tecnico Grosso le pedine giuste per puntare alla Serie A. In difesa, per dare il cambio a un Balkovec che non ha convinto pienamente, è corsa a due fra Filippo Costa della SPAL e Luigi Vitale della Salernitana (con Cristian Dell’Orco come terza alternativa), mentre a centrocampo il sogno è rappresentato dal ritorno di Emil Hallfredsson in uscita dal Frosinone con cui dovrebbe rescindere a breve. Un’operazione non utile nell’immediato, l’islandese tornerà infatti solo a fine febbraio, ma in prospettiva per il rush finale del campionato. Infine è caccia aperta all’esterno d’attacco che possa sostituire l’infortunato Ragusa: in pole c’è Mattia Sprocati, in uscita dal Parma, ma la società scaligera avrebbe avviato i contatti anche per Andrea Nalini del Crotone.