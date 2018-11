Hellas, la pazienza sta esaurendosi: fischi per Grosso e squadra

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La pazienza dei tifosi del Verona sta per esaurirsi e di certo le ultime uscite dell'Hellas di Fabio Grosso non hanno certo aiutato. Dopo il pareggio casalingo contro la Cremonese i tifosi presenti al Bentegodi hanno infatti fischiato sonoramente squadra e tecnico, reo di scelte piuttosto cervellotiche per rivitalizzare la squadra. A fare rumore è stata la scelta di schierare Tupta al posto sia di Samuel Di Carmine si di Gianpaolo Pazzini con quest'ultimo per per l'ennesima volta è rimasto in panchina tutta la gara nonostante una situazione di pareggio e la difficoltà della squadra gialloblù di andare al tiro. Ora contro il Brescia domenica prossima c'è una tappa da non fallire per non perdere ulteriore terreno con le prime e perdere il treno, seppur siamo ancora all'inizio della stagione, promozione.