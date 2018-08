Hellas, la prima del rientrante Pazzini dura poco ma merita gli applausi

Una nuova avventura per Santiago Gentiletti. Il difensore ex Genoa è vicino all’Albacete. Trattativa ai dettagli. Gentiletti riparte dalla Spagna...

TMW - Albacete, in arrivo Gentiletti

Quella di ieri sera è stata la prima apparizione del rientrante Giampaolo Pazzini con l'Hellas Verona. Rientrato dal prestito al Levante, l'espertissimo centravanti si è accomodato in panchina per l'esordio interno con il Padova, subentrando solamente nel finale, a sei dal novantesimo. Dopo aver sfiorato il gol nel recupero, il Pazzo è stato salutato al termine dell'incontro da una vera e propria standing ovation dei tifosi scaligeri nei suoi confronti.

