© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la sconfitta subita contro il Lecce il centrocampista dell’Hellas Karim Laribi, autore del gol della bandiera, ha commentato così la gara: “Dobbiamo fare di più per cercare di riacciuffare gare che si mettono come questa e siamo in grado di farlo anche se ci è mancato un pizzico di lucidità e spensieratezza. Dobbiamo cercare di giocare con meno paura, più avanti perché solo così si può andare alla ricerca della vittoria. Ci manca continuità è vero, se avessimo risolto questo problema saremmo più avanti in classifica, ma ora dobbiamo pensare a domenica per recuperare il distacco. - continua Laribi come riporta Tggialloblu.it - Contro il Venezia servirà la massima concentrazione, è un derby e vogliamo vincerlo anche per metterci alle spalle questa delusione. Altri risultati? Abbiamo perso un’ottima occasione, ma in questa Serie B è normale che tutte abbiamo alti e bassi e per questo non bisogna mai mollare la presa fino all’ultima giornata”.