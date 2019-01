Il futuro di Karim Laribi potrebbe essere lontano dall’Hellas, ma sempre a Verona. Il Chievo infatti avrebbe effettuato un sondaggio per il trequartista considerato un possibile sostituto di Birsa nello scacchiere tattico di Di Carlo. L’italo-tunisino nell’Hellas non sta trovando grande spazio a causa di un ruolo che mal si adatta al 4-3-3 di Grosso e potrebbe quindi partire in uno scambio con Manuel Pucciarelli, centravanti in uscita dal Chievo e che piace a mezza Serie B (Lecce in testa). Lo riporta Hellasnews.it.