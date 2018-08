Hellas, le liste depositate in Lega: out Cherubin e Fossati

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona, attraverso il proprio sito, comunica le liste depositate presso la Lega B per la Serie BKT 2018/19.

LISTA A (Calciatori nati prima del 1995): Alberto Almici, Jure Balkovec, Matteo Bianchetti, Simone Calvano, Antonio Aldo Caracciolo, Karamoko Cissé, Alessandro Crescenzi, Samuel Di Carmine, Alan Empereur, Karim Laribi, Luca Marrone, Ryder Matos, Giampaolo Pazzini, Antonino Ragusa, Marco Silvestri, Andrea Tozzo.

LISTA UNDER 23 (Calciatori nati dal 1995 in poi): Pierluigi Cappelluzzo, Santiago Colombatto, Andrea Danzi, Pawel Dawidowicz, Fabio Eguelfi, Lorenzo Ferrari, Samuel Gustafson, Liam Henderson, Marash Kumbulla, Seung-Woo Lee, Lubomir Tupta, Mattia Zaccagni.

IN ROSA, NON IN LISTA: Nicolò Cherubin, Marco Ezio Fossati.