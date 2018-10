Hellas-Lecce, le formazioni: Lee dal 1°. Falco neanche in panchina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Per l'anticipo della settima giornata di Serie B il tecnico dell'Hellas Verona sceglie Lee e Matos come supporti di Pazzini con Laribi arretrato a centrocampo. In difesa Marrone centrale con Empereur, mentre Eguelfi vince il ballottaggio con Balkovec. Nel Lecce Mancosu agirà alle spalle del duo Palombi-La Mantia con Petriccione, Tabanelli e Scavone a formare il terzetto di centrocampo. Queste le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Marrone, Empereur, Eguelfi; Colombatto, Dawidowicz, Laribi; Lee, Pazzini, Matos. A disposizione: Ferrari, Tozzo, Caracciolo, Henderson, Gustafson, Ragusa, Di Carmine, Balkovec, Cissé, Zaccagni, Calvano, Kumbulla. Allenatore: Grosso.

Lecce (4-3-1-2): Vigorito; Calderoni, Meccariello, Bovo, Venuti; Petriccione, Tabanelli, Scavone; Mancosu; Palombi, La Mantia. A disposizione: Bleve, Cosenza, Arrigoni, Lepore, Torromino, Haye, Marino, Pettinari, Dubickas, Tsonev, Fiamozzi, Armellino. Allenatore: Liverani.