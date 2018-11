Hellas, Marrone: "Peggior prova dell'anno. Crisi sotto gli occhi di tutti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luca Marrone, centrocampista dell'Hellas Verona, ha così parlato al termine della sfida persa dai suoi sul campo del Brescia: "Questa è stata la nostra più brutta prestazione quest'anno. Il Brescia ci ha aggrediti fin da subito, purtroppo non siamo riusciti a reagire e abbiamo trovato diverse difficoltà. Quando siamo riusciti ad accorciare con il 2-1 abbiamo subito subito un altro gol e questo ci ha tagliato le gambe. Oggi contro un'avversaria di livello che in casa ha messo in difficoltà chiunque. Dobbiamo pensare a lavorare, ma ancora di più di quanto abbiamo fatto finora perché così non basta. Crisi di risultati? Credo sia sotto gli occhi di tutti che fatichiamo a trovare la vittoria e a fare punti importanti. Questa sosta arriva al momento giusto, per farci tutti un esame di coscienza e cercare di dare qualcosa in più. Dopo Salerno il Verona è cambiato? Non credo che ci sia stata una partita chiave, ma magari sono state tante piccole situazioni che ci hanno tolto certezze e oggi non abbiamo messo in campo quello che serviva soprattutto sul piano dell'atteggiamento. Incertezze di modulo? Non è un problema perché noi in settimana lavoriamo con vari tipi di gioco. Oggi forse non avevamo quel solito equilibrio delle altre partite, ma ora vogliamo solo guardare avanti. Dobbiamo dare una sterzata perché in campo ci andiamo noi, è compito nostro. Siamo con il mister".