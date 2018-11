Hellas, operazione riuscita per Tozzo. Da valutare i tempi di recupero

Fonte: hellasverona.it

L'Hellas Verona FC informa che è perfettamente riuscita l'operazione alla spalla destra del calciatore gialloblù Andrea Tozzo. Per il portiere, operato in seguito alla lussazione anteriore scapolo-omerale, i tempi di recupero saranno valutati in base all’evoluzione del quadro clinico.