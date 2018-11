© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Curva Sud del Verona non arretra sulle proprie intenzioni di lasciare lo stadio Bentegodi vuoto in occasione della sfida contro il Palermo in programma domani sera. Una decisione presa in aperto contrasto con la dirigenza scaligera e che segna una profonda frattura fra tifoseria e società. Gli ultras gialloblù quest’oggi hanno appeso fuori dallo stadio uno striscione chiaro che recitava: “23-11-18 tutti fuori”. Striscione poi prontamente rimosso.