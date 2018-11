Hellas-Palermo, le formazioni ufficiali: out Pazzini e Puscas

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Questa sera al Bentegodi Hellas Verona e Palermo scenderanno in campo per l’anticipo del turno di Serie B. Il tecnico degli scaligeri sceglie Di Carmine come punta centrale – Pazzini in panchina – affiancato da Matos e Lee. In mezzo al campo c’è lex Dawidowicz affiancato da Gustafson e Zaccagni. Empereur ancora schierato come terzino mancino. Nei siciliani Moreo viene preferito a Puscas come spalla di Nestorovski con Trajkovski alle loro spalle. Difesa a quattro con Rispoli e Aleesami terzini e la coppia Bellusci-Rajkovic davanti a Brignoli. Queste le formazioni ufficiali:

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Caracciolo, Marrone, Empereur; Gustafson, Dawidowicz, Zaccagni; Lee, Di Carmine, Matos. A disposizione: Ferrari, Chiesa, Henderson, Ragusa, Pazzini, Balkovec, Cissé, Laribi, Calvano, Danzi, Tupta, Almici. Allenatore Fabio Grosso

Palermo (4-3-1-2): Brignoli; Rispoli, Bellusci, Rajkovic, Aleesami; Falletti, Jajalo, Haas; Trajkovski; Nestorovski, Moreo. A disposizione: Avogadri, Pomini, Accardi, Embalo, Salvi, Chochev, Fiordilino, Szyminski, Mazzotta, Puscas, Pirrello, Murawski. Allenatore: Roberto Stellone.