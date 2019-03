Con la rete contro l’Ascoli nell’ultimo turno il centravanti dell’Hellas Verona Giampaolo Pazzini ha raggiunto quota 44 reti con la maglia dei veneti mettendo così nel mirino quattro calciatori della storia del club. Si tratta di due volti molto noti come Juan Gomez Taleb e Preben Elkjaer Larsen e di due meno come Emiliano Mascetti e Mario Patuzzi: Gomez e Mascetti sono infatti a quota 46, mentre il danese protagonista dello Scudetto gialloblù è due reti più in su, mentre infine Pattuzzi (bomber degli anni ‘30) è a 49 reti all’attivo. Quattro giocatori che da qui alla fine dell’anno potrebbero essere raggiunti e superati dal centravanti che, in un periodo più lungo, potrebbe puntare anche le 51 reti del duo Egidio Chiecchi (dal 1921 al 1927) e Luca Toni (dal 2013 al 2016). Nella classifica dei bomber di tutti i tempi ci sono poi il brasiliano Adailton (52 reti dal 1999 al 2006), Guido Tavellin (58 reti dal 1939 al 1946 e poi nel 1954-55) e gli irraggiungibili Sergio Sega (73 reti dal 1946 al 1952 e poi nella stagione 1954-55) e Arnaldo Porta (74 reti dal 1914 al 1930).