Hellas, Pazzini: "Sono tornato! E posso giocare in coppia con Di Carmine"

Lunga ed interessante intervista a La Gazzetta dello Sport di Giampaolo Pazzini, attaccante dell'Hellas Verona, autore nel match contro il Carpi di una splendida tripletta: "E' cominciato il 'Pazzini 2'? Diciamo di sì, sono contento di essere tornato. La panchina? Non è un problema, ho parlato con Grosso, anche se non c’era niente da chiarire. Sarà un campionato lungo e servirà una rosa abbondante, per vincere c’è bisogno di tutti. In coppia con Di Carmine? Certo, ci completiamo: lui cerca la profondità, io l’area. Noi condannati a tornare in A? Ce la giocheremo con Palermo, Crotone e Benevento. E poi ci sarà la solita sorpresa, come il Cittadella che in realtà sorpresa non è più".