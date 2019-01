© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Luigi Vitale al Verona, ci siamo quasi. L'emittente Sky Sport fa sapere che per il trasferimento dell'esterno classe '87 manca solo l'ultimo ok della Salernitana, quando arriverà il calciatore ex Napoli e Juve Stabia sarà libero di legarsi al club scaligero fino al 2021.