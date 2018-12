© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico dell'Hellas Fabio Grosso punta sulla coppia Matos-Di Carmine con Ragusa e Lee esterni in un centrocampo a cinque molto offensivo. Solito 4-3-3 per il Pescara con Marras-Monachello-Mancuso in avanti, in porta conferma per Kastrati. Queste le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-5-2): Silvestri; Dawidowicz, Marrone, Empereur; Ragusa, Zaccagni, Danzi, Gustafson, Lee; Matos, Di Carmine. Allenatore: Fabio Grosso

Pescara (4-3-3): Kastrati; Balzano, Gravillon, Scognamiglio, Del Grosso; Machin, Brugman, Memushaj; Marras, Monachello, Mancuso. Allenatore: Bepi Pillon