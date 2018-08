Hellas, quanto durerà la staffetta Di Carmine-Pazzini?

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come prevedibile, dopo appena una gara di campionato e due di Coppa Italia, in casa Hellas Verona si parla già dell'alternanza fra i due centravanti Giampaolo Pazzini e Samuel Di Carmine. Finora i due hanno giocato assieme solo alcuni scampoli di partita, trovandosi anche bene come nella sfida contro il Padova, nonostante siano i due capocannonieri delle ultime stagioni di Serie B (23 gol Pazzini nel 2016/17, 22 Di Carmine l'anno passato). Il modulo scelto dal tecnico Fabio Grosso, il 4-3-3, al momento non aiuta la convivenza dei due visto che Di Carmine non è più abituato a giocare esterno lasciando il centro dell'attacco a un altro centravanti, mentre Pazzini quel ruolo non l'ha mai ricoperto in carriera. Parlare di caso è presto, ma già c'è chi vorrebbe vedere i due in campo contemporaneamente e non solo per pochi minuti.

Questo però comporterebbe un cambio di modulo che al momento Grosso – alle prese con una nuova realtà e una squadra con tantissimi volti nuovi – non sembra intenzionato a intraprendere cercando per prima cosa di dare una fisionomia precisa alla squadra. In futuro, a meno di clamorose sorprese da qui a venerdì quando chiuderanno i mercati esteri, i due potrebbero anche trovare spazio assieme con un rifinitore – che potrebbe essere Laribi – alle loro spalle.