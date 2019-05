© foto di Insidefoto/Image Sport

L’Hellas Verona avrebbe già individuato il tecnico con cui ripartire nella prossima stagione, salvo un miracolo vero e proprio dell’attuale mister Alfredo Aglietti che per restare sulla panchina gialloblù dovrebbe conquistare una promozione che appare davvero difficile visto che attualmente il club scaligero non sarebbe al via dei play off. Non è infatti passata inosservata la presenza di Filippo Inzaghi al Bentegodi in occasione della sfida contro il Livorno. Sarebbe infatti l’ex Venezia e Bologna il prescelto per ripartire nella prossima stagione, probabilmente ancora dalla Serie B, e iniziare un nuovo progetto dopo un’altra annata fallimentare come quella che si sta concludendo. Lo riporta Tggialloblù.it spiegando che anche a livello dirigenziale ci saranno dei cambiamenti con D’Amico ormai prossimo all’addio e i nomi di Lupo e Gerolin in pole per il ruolo di direttore sportivo.