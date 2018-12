© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti nel corso della cena di Natale di ieri ha parlato del momento della squadra dopo la vittoria col Pescara elogiando particolarmente il centrocampista Andrea Danzi: “Contro il Pescara avevo chiesto una prestazione come quella che poi tutti abbiamo visto, una prestazione che ci fa ben sperare sopratutto per le prossime gare che andremo ad affrontare. - continua Setti come riporta il sito del club – A tal proposito voglio elogiare Andrea Danzi, un ragazzo di Verona, cresciuto nell’Hellas e che lunedì ha segnato. È lui l’esempio di come vogliamo crescere i ragazzi e di come voglia continuare a farlo anche grazie all’aiuto dei campioni che hanno vestito questa maglia”.