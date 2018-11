© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il contenzioso fra Maurizio Setti, presidente dell’Hellas Verona, e Gabriele Volpi, patron dello Spezia, si è risolto a favore del secondo. Come riporta La Nazione Volpi aveva avviato il contenzioso a causa della mancata restituzione da parte di Setti di un prestito, con relativi interessi, che aveva concesso tre anni fa attraverso una delle sue società (La San Rocco Immobiliare Spa). Una vicenda che ha visto il patron dello Spezia vincere ben due cause, una a Genova e una in Lussemburgo, coi giudici che hanno stabilito un risarcimento da parte del numero uno gialloblù di circa 19 milioni di euro. Da parte veronese è già stato annunciato il ricorso in appello per provare a ribaltare la sentenza.