In vista dell’ultima, decisiva per la qualificazione ai play off, gara di campionato contro il Foggia il tecnico dell’Hellas Verona Alfredo Aglietti rischia di dover fare a meno del centravanti Giampaolo Pazzini. Il calciatore infatti ha terminato anzitempo l’allenamento odierno a causa di un risentimento ai flessori della gamba sinistra, che sarà valutato nei prossimi giorni. Una brutta notizia per Aglietti, che stava lavorando sul 4-4-2 con due punte centrali, che rischia a questo punto di non avere a disposizione il capocannoniere della squadra anche se lo staff medico proverà a recuperarlo fino all’ultimo.